Elezioni | Pd | ' 1000 piazze per l' Italia | mobilitazione per lavoro e lotta a povertà'

Roma, 16 set (Adnkronos) - Terzo e ultimo weekend con l'appuntamento '1000 piazze per l'Italia', la campagna di mobilitazione che coinvolge in tutta Italia militanti, volontari ed elettori dem oltre alle candidate e ai candidati della lista 'Pd - Italia democratica e progressista' sulle tre priorità per il Paese. Lo rende noto il Pd. "Dopo il caro bollette e la scuola, in questo weekend, 17 e 18 settembre, presenteremo le nostre proposte per il lavoro e per la lotta alla povertà. Tra i punti qualificanti del programma PD sul lavoro, che verranno spiegati e illustrati nei banchetti e con il volantinaggio per tutto il weekend, l'introduzione del salario minimo, la riduzione delle tasse sul lavoro per ...

