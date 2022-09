Elezioni, il Governo si costituisce contro l’ammissione della lista “Referendum e democrazia con Cappato” (Di venerdì 16 settembre 2022) La Presidenza del Consiglio, il Ministero dell’Interno e della Giustizia si sono costituiti contro l’ammissione della lista “Referendum e democrazia con Cappato” alle Elezioni del 25 settembre. Lo hanno reso noto gli esponenti della lista in una conferenza stampa. La presa di posizione del Governo arriva a pochi giorni dall’udienza prevista per il 19 settembre, relativa al ricorso presentato dai legali della lista a seguito dell’esclusione dalle Elezioni 2022. Il ricorso era stato depositato il 2 settembre scorso presso il Tribunale Ordinario di Milano per ottenere la riammissione della lista e il ... Leggi su tpi (Di venerdì 16 settembre 2022) La Presidenza del Consiglio, il Ministero dell’Interno eGiustizia si sono costituiticon” alledel 25 settembre. Lo hanno reso noto gli esponentiin una conferenza stampa. La presa di posizione delarriva a pochi giorni dall’udienza prevista per il 19 settembre, relativa al ricorso presentato dai legalia seguito dell’esclusione dalle2022. Il ricorso era stato depositato il 2 settembre scorso presso il Tribunale Ordinario di Milano per ottenere la riammissionee il ...

marcocappato : Il Governo #Draghi si è costituito in giudizio contro l'ammissione della nostra Lista alle elezioni. Dicono che alt… - petergomezblog : Elezioni, la diretta – Il governo presenta un nuovo emendamento alla Camera che sopprime la deroga al tetto degli s… - s_margiotta : #berlusconi: “se il nuovo governo di cdx avesse comportamenti antieuropeisti, ne usciremmo subito”. Non hanno ancor… - simonavitelli60 : RT @dariodangelo91: #Draghi: 'Se avessimo dovuto aspettare i risultati delle elezioni, ogni sussurro di qualunque connotato politico...alla… - daniele_sora : @nzingaretti Il Pd che parla di democrazia è esilarante. Forse dimentica cosa ha fatto in questi 11 anni e che Orba… -