**Elezioni: Calenda, 'politica abbia spirito repubblicano Draghi o Paese non sopravvive'** (Di venerdì 16 settembre 2022) Roma, 16 set. (Adnkronos) - "In questo periodo complesso più che mai, bisogna recuperare lo spirito repubblicano che Mario Draghi ha portato in politica, fatto di concretezza, di capacità di decisione, di buon senso. Dobbiamo farlo". Così Carlo Calenda su twitter postando un video del suo intervento a Confindustria a Vicenza. "Se oggi Draghi avessi risposto sì" alla domanda su un suo bis alla guida del governo "era finita la campagna elettorale e saremmo andati tutti a casa. Qui -dice Calenda nel video- hanno parlato prima di me Bonaccini e Zaia, parlano un linguaggio molto simile, sono pragmatici. Ma se poi si va sui partiti, siamo alla solite: tutti nemici. Ma così il Paese non sopravvive. Noi dobbiamo recuperare lo ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 settembre 2022) Roma, 16 set. (Adnkronos) - "In questo periodo complesso più che mai, bisogna recuperare loche Marioha portato in, fatto di concretezza, di capacità di decisione, di buon senso. Dobbiamo farlo". Così Carlosu twitter postando un video del suo intervento a Confindustria a Vicenza. "Se oggiavessi risposto sì" alla domanda su un suo bis alla guida del governo "era finita la campagna elettorale e saremmo andati tutti a casa. Qui -dicenel video- hanno parlato prima di me Bonaccini e Zaia, parlano un linguaggio molto simile, sono pragmatici. Ma se poi si va sui partiti, siamo alla solite: tutti nemici. Ma così ilnon. Noi dobbiamo recuperare lo ...

