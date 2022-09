Elezioni: Calenda, 'molto contrario a gravidanza per altri' (Di venerdì 16 settembre 2022) Roma, 16 set (Adnkronos) - "Non sono d'accordo sulla gravidanza per altri. La maternità non può mai essere oggetto di un contratto. Sono molto contrario". Lo ha detto Carlo Calenda al sito del Corriere della sera. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 settembre 2022) Roma, 16 set (Adnkronos) - "Non sono d'accordo sullaper. La maternità non può mai essere oggetto di un contratto. Sono". Lo ha detto Carloal sito del Corriere della sera.

