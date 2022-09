Elezioni 2022, il Governo ha deciso di costituirsi contro l’ammissione della lista di Cappato (Di venerdì 16 settembre 2022) La lista di Cappato, Referendum e Democrazia, ha puntato tutto – venendo alla luce – sul digitale: «Si impegna a favorire l’utilizzo della firma digitale a tutti i livelli per l’attivazione e utilizzo degli strumenti di democrazia partecipativa, la riforma del referendum (in Italia e in Europa), l’istituzionalizzazione di Assemblee di Cittadine e Cittadini Estratti a sorte (in Italia e in Europa), l’obbligatorietà della discussione per le proposte di legge di iniziativa popolare». E proprio perché non è stata approvata la valenza di una raccolta firme digitali né la possibilità, come era stato richiesto, di permettere la presentazione di liste anche tramite Spid. Ora, dopo il ricorso per queste decisioni, il Governo ha deciso di costituirsi contro ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 16 settembre 2022) Ladi, Referendum e Democrazia, ha puntato tutto – venendo alla luce – sul digitale: «Si impegna a favorire l’utilizzofirma digitale a tutti i livelli per l’attivazione e utilizzo degli strumenti di democrazia partecipativa, la riforma del referendum (in Italia e in Europa), l’istituzionalizzazione di Assemblee di Cittadine e Cittadini Estratti a sorte (in Italia e in Europa), l’obbligatorietàdiscussione per le proposte di legge di iniziativa popolare». E proprio perché non è stata approvata la valenza di una raccolta firme digitali né la possibilità, come era stato richiesto, di permettere la presentazione di liste anche tramite Spid. Ora, dopo il ricorso per queste decisioni, ilhadi...

