Elezioni 2022, “da Svezia a Italia nuova ondata di estrema destra in Europa” (Di venerdì 16 settembre 2022) (Adnkronos) – “Le Elezioni in Svezia segnano rappresentano una nuova ondata di estrema destra in Europa”. E’ il titolo di un lungo articolo del Washington Post, che parte dal ‘caso svedese’, con l’affermazione al voto di domenica scorso del partito “dal passato neofascista” di Jimmie Akesson, e arriva fino alle Elezioni Italiane del 25 settembre. “Per i partiti di destra più mainstream, trovare un accordo con l’estrema destra è diventata, in alcuni casi, l’unica strada per il potere”, sottolinea il quotidiano americano. “In Svezia – ha spiegato l’ex ministro delle Finanze Andreas Borg, dei Moderati – abbiamo isolato i Democratici svedesi, eppure sono cresciuti fino ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 16 settembre 2022) (Adnkronos) – “Leinsegnano rappresentano unadiin”. E’ il titolo di un lungo articolo del Washington Post, che parte dal ‘caso svedese’, con l’affermazione al voto di domenica scorso del partito “dal passato neofascista” di Jimmie Akesson, e arriva fino allene del 25 settembre. “Per i partiti dipiù mainstream, trovare un accordo con l’è diventata, in alcuni casi, l’unica strada per il potere”, sottolinea il quotidiano americano. “In– ha spiegato l’ex ministro delle Finanze Andreas Borg, dei Moderati – abbiamo isolato i Democratici svedesi, eppure sono cresciuti fino ...

