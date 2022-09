Eletre | Evija ed Emira | le perle di Lotus in Italia con Garage Italia

Asgard_Hydra : Lotus si tuffa nel mercato delle auto elettriche con Evija e Eletre - Roby_Passarelli : Lotus si tuffa nel mercato delle auto elettriche con Evija e Eletre - Lollowitz : Soffro! -

Secondo il brand ingleseriprende l'anima dell'ultima auto sportiva Lotus, la Emira, e le rivoluzionarie prestazioni aerodinamiche dell'hypercar completamente elettrica, re - ...Milano e Garage Italia ospitano il debutto italiano della nuova gamma di Lotus.ed Emira, un trittico di novità targate Hethel che rappresentano la rivoluzione voluta dal marchio britannico per raggiungere i nuovi obiettivi produttivi e rilanciarsi. Un hyper SUV ...Eletre si caratterizza per la reinterpretazione stilistica – in chiave molto aggressiva e personale – del concetto “Scolpito nell’aria” che ha ispirato il design della Evija, adattandolo ...Lo storico marchio di Sir Chapman - oggi nelle mani dei cinesi di Geely - debutta nel segmento suv con un prodotto tecnologicamente all'avanguardia ...