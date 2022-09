Effetto bollette, a Milano il prezzo del pane continua a salire e parte da 4 euro al chilo. Assipan: “A rischio 1350 imprese e 5300 posti di lavoro” (Di venerdì 16 settembre 2022) “Per una torta non si fanno le guerre, per il pane sì”. A dirlo è Francesco Pone, che lavora al panificio Costa di via Melchiorre Gioia a Milano. È una massima che gli ha insegnato la maestra delle elementari: considerato il bene di prima necessità di prima eccellenza, il pane sta diventando sempre più caro. Se ne accorge chiunque vada a fare la spesa e ne riassume le cause l’Associazione dei panificatori italiani e affini: “L’aumento esponenziale delle utenze del gas e dell’energia elettrica pongono a serio rischio la tenuta delle imprese della panificazione”. In questo modo, spiega il presidente di Assipan Antonio Tassone, “il rischio è che tra un paio di mesi il pane artigianale possa sparire dalle tavole degli italiani”. Non solo guerra – Per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 settembre 2022) “Per una torta non si fanno le guerre, per ilsì”. A dirlo è Francesco Pone, che lavora al panificio Costa di via Melchiorre Gioia a. È una massima che gli ha insegnato la maestra delle elementari: considerato il bene di prima necessità di prima eccellenza, ilsta diventando sempre più caro. Se ne accorge chiunque vada a fare la spesa e ne riassume le cause l’Associazione dei panificatori italiani e affini: “L’aumento esponenziale delle utenze del gas e dell’energia elettrica pongono a seriola tenuta delledella panificazione”. In questo modo, spiega il presidente diAntonio Tassone, “ilè che tra un paio di mesi ilartigianale possa sparire dalle tavole degli italiani”. Non solo guerra – Per ...

