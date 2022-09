"Ecco cosa siete": Orban dichiara guerra all'Europa, può venire giù tutto (Di venerdì 16 settembre 2022) Il premier ungherese Viktor Orban non ha digerito le mosse del Parlamento europeo che di fatto ha messo al bando Budapest affermando che da quelle parti mancherebbe la democrazia. Il voto di Strasburgo non ha lasciato indifferente la politica italiana con Meloni e Salvini che si sono detti contrari a un tale trattamento riservato al premier ungherese. Ma oggi è arrivata la risposta di Orban che, come era ampiamente prevedibile ha messo nel mirino tutta l'Unione Europea. Orban infatti ha definito "una barzelletta" il rapporto adottato ieri dal Parlamento europeo contro Budapest, nel quale si accusa l'Ungheria di non essere un Paese democratico e di calpestare i valori europei. Parlando oggi a Belgrado, dove il presidente Aleksandar Vucic gli ha conferito una alta onorificenza serba, Orban ha definito ridicola la ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 settembre 2022) Il premier ungherese Viktornon ha digerito le mosse del Parlamento europeo che di fatto ha messo al bando Budapest affermando che da quelle parti mancherebbe la democrazia. Il voto di Strasburgo non ha lasciato indifferente la politica italiana con Meloni e Salvini che si sono detti contrari a un tale trattamento riservato al premier ungherese. Ma oggi è arrivata la risposta diche, come era ampiamente prevedibile ha messo nel mirino tutta l'Unione Europea.infatti ha definito "una barzelletta" il rapporto adottato ieri dal Parlamento europeo contro Budapest, nel quale si accusa l'Ungheria di non essere un Paese democratico e di calpestare i valori europei. Parlando oggi a Belgrado, dove il presidente Aleksandar Vucic gli ha conferito una alta onorificenza serba,ha definito ridicola la ...

