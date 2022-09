“É sempre mezzogiorno” | sardenaira sanremese di Fulvio Marino

Leggi su fattidigossip

(Di venerdì 16 settembre 2022) L’ha già preparata un paio di volte, ma non riesce a rinunciarci e, approfittando dell’aria estiva che ancora spira sul nostro bel stivale,ci porta in Liguria per preparare una focaccia tipica del posto, la, nella versione. Ingredienti 500 g farina 0, 330 g acqua, 25 g olio evo, 12 g lievito di birra, 12 g sale 200 g passata di pomodoro, 1 spicchio d’aglio, 20 g acciughe sott’olio, 50 g olive taggiasche denocciolate, 20 g capperi, olio evo Procedimento Partiamo dall’impasto: in una ciotola o in planetaria mettiamo la farina, il lievito di birra sbriciolato e gran parte dell’acqua. Mescoliamo con un cucchiaio e, formato l’impasto, inseriamo il sale e l’acqua rimasta. Mescoliamo ancora. Infine, uniamo l’olio e lavoriamo fino a farlo assorbire completamente all’impasto. Copriamo con ...