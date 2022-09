E’ morto Amedeo Matacena | ex deputato Forza Italia deceduto a Dubai

(Di venerdì 16 settembre 2022) (Adnkronos) – E’oggi pomeriggio al’exdi, 59 anni, che, secondo quanto si apprende, aveva accusato un malore nei giorni scorsi per il quale era stato ricoverato e poi dimesso, è stato stroncato oggi da un infarto ed èin ambulanza durante il trasferimento in ospedale. La notizia è stata confermata all’Adnkronos dal legale dell’ex parlamentare, l’avvocato Marco Tullio Martino.viveva negli Emirati Arabi da circa 10 anni, dopo una condanna per concorso esterno in associazione mafiosa. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

BrunoMaggi : RT @Miti_Vigliero: Morto a Dubai ex deputato di Forza Italia Amedeo Matacena, era latitante Viveva negli Emirati dopo condanna per concors… - Stefaniaugo77 : RT @Agenzia_Ansa: L'ex deputato di Forza Italia Amedeo Matacena, 59 anni, è morto a Dubai. Viveva negli Emirati Arabi da circa 10 anni, dop… - MaurizioCondor2 : @FratellidItalia @GiorgiaMeloni L'Italia intendete questo soggetto che Morte sua finalmente si è levato di torno? - mabosisc : RT @Marty_Loca80: L'ex deputato di Forza Italia Amedeo Matacena, 59 anni, è morto a Dubai. Viveva negli Emirati Arabi da circa 10 anni, dop… - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Morto Amedeo Matacena: l’ex deputato di FI viveva negli Emirati da 10 anni -

19.52 Dubai,ex deputatoMatacena E'a Dubai dove si trovava in stato di latitanza, l'ex deputato di Forza ItaliaMatacena. Aveva compiuto ieri 59 anni. Secondo quanto si apprende ...Matacena èa Dubai stroncato da un malore. Aveva 59 anni l'armatore ed ex deputato di Forza Italia che si trovava negli Emirati Arabi in stato di latitanza, dopo la condanna a tre anni di ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...È morto Amedeo Matacena , l'armatore ed ex deputato di Forza Italia al centro delle cronache giudiziarie degli ultimi anni per la sua condanna per ...