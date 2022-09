E.League: Lazio rimborserà biglietto sfida Midtjylland ai tifosi (Di venerdì 16 settembre 2022) I 225 tifosi laziali ieri presenti in Danimarca per la disastrosa trasferta dei biancocelesti contro il Midtjylland (1 - 5) si vedranno rimborsare il costo del biglietto. È quanto deciso dal club ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 16 settembre 2022) I 225laziali ieri presenti in Danimarca per la disastrosa trasferta dei biancocelesti contro il(1 - 5) si vedranno rimborsare il costo del. È quanto deciso dal club ...

