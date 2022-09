È guerra tra Ilary Blasi e Francesco Totti, come spartiranno il patrimonio da 110 milioni (Di venerdì 16 settembre 2022) Dopo l’intervista a Francesco Totti del Corriere della Sera, tra il Capitano e Ilary Blasi è guerra. A far infuriare l’ex letterina tante cose: l’ex marito ha parlato di fatti privati, e ha accusato Ilary di averlo tradito prima che lui intraprendesse la relazione con Noemi Bocchi. I due sono più che mai convinti a divorziare: la separazione sarà agguerrita, e gli ex coniugi sono pronti a sguinzagliare i propri avvocati per farsi valere. Ilary e Totti separati in casa I due per ora vivono sotto lo stesso tetto nella villa dell’Eur da 25 stanze. Il Corriere della Sera ha specificato che gli ex coniugi non ce la fanno più: i rapporti tra loro sono più che tesi. La separazione consensuale in questo momento è esclusa. Si va verso la giudiziale con i ... Leggi su tvzap (Di venerdì 16 settembre 2022) Dopo l’intervista adel Corriere della Sera, tra il Capitano e. A far infuriare l’ex letterina tante cose: l’ex marito ha parlato di fatti privati, e ha accusatodi averlo tradito prima che lui intraprendesse la relazione con Noemi Bocchi. I due sono più che mai convinti a divorziare: la separazione sarà agguerrita, e gli ex coniugi sono pronti a sguinzagliare i propri avvocati per farsi valere.separati in casa I due per ora vivono sotto lo stesso tetto nella villa dell’Eur da 25 stanze. Il Corriere della Sera ha specificato che gli ex coniugi non ce la fanno più: i rapporti tra loro sono più che tesi. La separazione consensuale in questo momento è esclusa. Si va verso la giudiziale con i ...

