Dubai, morto l'ex deputato di Forza Italia Amedeo Matacena (Di venerdì 16 settembre 2022) Viveva negli Emirati Arabi da circa 10 anni dopo essere stato condannato in via definitiva per concorso esterno in associazione ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 16 settembre 2022) Viveva negli Emirati Arabi da circa 10 anni dopo essere stato condannato in via definitiva per concorso esterno in associazione ...

LaCnews24 : Amedeo Matacena: imprenditore ed ex deputato condannato per mafia e morto da latitante a Dubai… - trimpa48 : RT @Marty_Loca80: L'ex deputato di Forza Italia Amedeo Matacena, 59 anni, è morto a Dubai. Viveva negli Emirati Arabi da circa 10 anni, dop… - Salvaroma972 : RT @Marghe0855: È morto Matacena, ex Forza Italia, latitante da dieci anni a Dubai per sottrarsi ad una condanna di tre anni per concorso… - MondoInter4 : Non sai cos'è un Pik Bond, credi che Dubai e Abu Dhabi siano in Arabia Saudita, pensi che gli Asini volano e che Cr… - bitto_max : @rtl1025 @lauraboldrini E chi lo ha fatto cadere.... Vincerà pure ahahah. La corruzione in Italia ormai è inarresta… -