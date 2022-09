Draghi visita le Marche: “Faremo tutto quello che è necessario, abbiamo stanziati 5 mld ma è solo l’inizio” (Di venerdì 16 settembre 2022) “E’ un disastro. Un disastro che bisogna affrontare. La sindaca mi ha detto che sono sicuri che ce la faranno, è determinata. Tutti sono con lei“. Così poco fa il premier Draghi, come annunciato, recatosi stasera a Pianello di Ostra, in visita alle aree del nord delle Marche, disastrate dalla tragica alluvione delle scorse ore. Draghi nelle Marche: “Faremo tutto quello che è necessario, Oggi in Cdm sono già stati stanziati 5 milioni ma è solo l’inizio” Affiancato dal capo della Protezione civile Curcio, dalla prima cittadina, Farnese, e dal governatore della Regione, Acquaroli, il presidente del Consiglio ha tenuto a rimarcare che “Il governo stamattina in Consiglio dei ministri ha assicurato i primi ... Leggi su italiasera (Di venerdì 16 settembre 2022) “E’ un disastro. Un disastro che bisogna affrontare. La sindaca mi ha detto che sono sicuri che ce la faranno, è determinata. Tutti sono con lei“. Così poco fa il premier, come annunciato, recatosi stasera a Pianello di Ostra, inalle aree del nord delle, disastrate dalla tragica alluvione delle scorse ore.nelle: “che è, Oggi in Cdm sono già stati5 milioni ma èl’inizio” Affiancato dal capo della Protezione civile Curcio, dalla prima cittadina, Farnese, e dal governatore della Regione, Acquaroli, il presidente del Consiglio ha tenuto a rimarcare che “Il governo stamattina in Consiglio dei ministri ha assicurato i primi ...

