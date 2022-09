Draghi risponde con un secco “No” alla domanda su un eventuale secondo mandato a Palazzo Chigi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 16 settembre 2022) “No”. Con un “no”il premier, Mario, in una conferenza stampa, ha rispostose fosse disponibile a un. Poche ore prima Matteo Renzi aveva detto: “Rispetto agli scenari credo ci siano solo due ipotesi. La prima è che vinca la destra, e allora va al governo la Meloni, la seconda è che noi facciamo il 10 per cento e allora al governo ci va“. Carlo Calenda, sempre in mattinata, aveva detto al CorriereTv che “il nostro obiettivo non è essere l’ago della bilancia, perché significherebbe dire che si può andare o di qua o di là, ma essere il perno, per far sì che prosegue l’esperienza” ribadendo poco più tardi che “con la situazione che ci ritroviamo, con i tassi di interesse che aumentano, abbiamo bisogno ...