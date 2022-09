Domenica In, voci pazzesche su Totti e Blasi: che carta si gioca Mara Venier (Di venerdì 16 settembre 2022) La prossima puntata di Domenica In potrebbe essere ostica, difficile. Il motivo? Dall'altra parte, quindi a Mediaset, torna Verissimo ed Amici di Maria De Filippi. Mara deve continuare a fare bene macinando ascolti. Giusto qualche dato sparso: nel corso della prima puntata ha ottenuto il 16.5% di share. Ma Canale 5 schiera in campo due fuoriclasse: Silvia Toffanin con Verissimo e Maria De Filippi con Amici. C'è il rischio che qualcosa potrebbe andare per il verso storto. Ed è per questo, allora, che a Domenica In potrebbero optare per la fine della storia tra Totti-Ilary, il vero unico e grande scoop del 2022. Il vero problema potrebbe arrivare dalla rete perché alcuni utenti, su Twitter, hanno scritto: “Sempre loro”; “Sempre le stesse persone, ci manca solo l'intervista a Jerry Calà”; “Ancora i soliti amici, ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 settembre 2022) La prossima puntata diIn potrebbe essere ostica, difficile. Il motivo? Dall'altra parte, quindi a Mediaset, torna Verissimo ed Amici di Maria De Filippi.deve continuare a fare bene macinando ascolti. Giusto qualche dato sparso: nel corso della prima puntata ha ottenuto il 16.5% di share. Ma Canale 5 schiera in campo due fuoriclasse: Silvia Toffanin con Verissimo e Maria De Filippi con Amici. C'è il rischio che qualcosa potrebbe andare per il verso storto. Ed è per questo, allora, che aIn potrebbero optare per la fine della storia tra-Ilary, il vero unico e grande scoop del 2022. Il vero problema potrebbe arrivare dalla rete perché alcuni utenti, su Twitter, hanno scritto: “Sempre loro”; “Sempre le stesse persone, ci manca solo l'intervista a Jerry Calà”; “Ancora i soliti amici, ...

sonosara_ : RT @xsempresarai: Ieri è stata registrata la 1^puntata di #Amici22 che andrà in onda domenica ed io sono ancora ferma ad #AlexWyse e #Sissi… - Lady_Pirate : RT @xsempresarai: Ieri è stata registrata la 1^puntata di #Amici22 che andrà in onda domenica ed io sono ancora ferma ad #AlexWyse e #Sissi… - MangelaVilo : RT @xsempresarai: Ieri è stata registrata la 1^puntata di #Amici22 che andrà in onda domenica ed io sono ancora ferma ad #AlexWyse e #Sissi… - jaijlbreak : RT @xsempresarai: Ieri è stata registrata la 1^puntata di #Amici22 che andrà in onda domenica ed io sono ancora ferma ad #AlexWyse e #Sissi… - Lindaaa_scala : RT @xsempresarai: Ieri è stata registrata la 1^puntata di #Amici22 che andrà in onda domenica ed io sono ancora ferma ad #AlexWyse e #Sissi… -

"Nessun passo senza impronta" contro la violenza di genere ... silenzi, voci sussurrate e passi simbolici che lasciano come unico segno l'impronta rossa della ferita. Nei tre giorni del FestivalFilosofia, da venerdì 16 a domenica 18 settembre, l'installazione "... Rimini, presentato il programma di 'Voci dell'Anima' ventesima edizione La Dott.ssa Fontana ha inoltre evidenziato i due punti di forza de Le Voci dell'Anima. Il primo è ... che si svolgerà sabato 24 e domenica 25 settembre (info e prenotazioni: teatrodellacentena@... "Napoli, Mario Rui titolare contro il Milan. Spalletti ha un solo dubbio": ultime di formazione Aggiornamenti sulla probabile formazione del Napoli in vista della super sfida di domenica sera allo stadio San Siro. Rimini, presentato il programma di “Voci dell’Anima” Presentato durante la conferenza stampa di venerdì 16 settembre il programma ufficiale del festival Le Voci dell’Anima, che animerà il Teatro degli Atti di Rimini dal 21 settembre al 2 ottobre. Il Fes ... ... silenzi,sussurrate e passi simbolici che lasciano come unico segno l'impronta rossa della ferita. Nei tre giorni del FestivalFilosofia, da venerdì 16 a18 settembre, l'installazione "...La Dott.ssa Fontana ha inoltre evidenziato i due punti di forza de Ledell'Anima. Il primo è ... che si svolgerà sabato 24 e25 settembre (info e prenotazioni: teatrodellacentena@...Aggiornamenti sulla probabile formazione del Napoli in vista della super sfida di domenica sera allo stadio San Siro.Presentato durante la conferenza stampa di venerdì 16 settembre il programma ufficiale del festival Le Voci dell’Anima, che animerà il Teatro degli Atti di Rimini dal 21 settembre al 2 ottobre. Il Fes ...