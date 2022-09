DOMENICA IN: LA GUERRA TOTTI-BLASI E LE RIVELAZIONI CHOC DI STEFANIA SANDRELLI (Di venerdì 16 settembre 2022) Dopo l’ottima partenza della scorsa settimana, Mara Venier ingrana la quinta per la seconda puntata stagionale di DOMENICA In, in onda DOMENICA 18 settembre, in diretta dalle 14.00 alle 17.10 su Rai1. Il ricco menù festivo preparato da Mara e dai suoi autori inizia con le RIVELAZIONI CHOC dell’amatissima STEFANIA SANDRELLI che pochi giorni fa ha svelato a Repubblica di essere stata vittima di un terribile episodio di violenza. “Un calciatore della Lazio, morto qualche anno fa, una volta voleva fare sesso con me, ma lo rifiutai e lui mi spaccò la faccia“. L’attrice si racconterà a Mara Venier in un’intervista sul tema della violenza contro le donne. A DOMENICA In è atteso l’ex segretario del PD Walter Veltroni, regista di “È stato tutto bello”, il film dedicato ... Leggi su bubinoblog (Di venerdì 16 settembre 2022) Dopo l’ottima partenza della scorsa settimana, Mara Venier ingrana la quinta per la seconda puntata stagionale diIn, in onda18 settembre, in diretta dalle 14.00 alle 17.10 su Rai1. Il ricco menù festivo preparato da Mara e dai suoi autori inizia con ledell’amatissimache pochi giorni fa ha svelato a Repubblica di essere stata vittima di un terribile episodio di violenza. “Un calciatore della Lazio, morto qualche anno fa, una volta voleva fare sesso con me, ma lo rifiutai e lui mi spaccò la faccia“. L’attrice si racconterà a Mara Venier in un’intervista sul tema della violenza contro le donne. AIn è atteso l’ex segretario del PD Walter Veltroni, regista di “È stato tutto bello”, il film dedicato ...

