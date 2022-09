**Dl aiuti: Draghi, 'in totale circa 31mld, risposta a chi chiedeva scostamento'** (Di venerdì 16 settembre 2022) Roma, 16 set (Adnkronos) - "Per inciso, siamo a 14mld oggi più 17mld il decreto bis, arriviamo a un importo di circa 31 mld. Sembra rispondere alla richiesta di uno scostamento di 30mld, a meno che non si pensi a uno scostamento ogni mese". Lo ha detto il premier Mario Draghi. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 settembre 2022) Roma, 16 set (Adnkronos) - "Per inciso, siamo a 14mld oggi più 17mld il decreto bis, arriviamo a un importo di31 mld. Sembra rispondere alla richiesta di unodi 30mld, a meno che non si pensi a unoogni mese". Lo ha detto il premier Mario

