Distruggere le infrastrutture ucraine: il piano della Russia per l'inverno (Di venerdì 16 settembre 2022) Chisinau. L’avanzata delle forze ucraine contro i russi include due città strategiche, Izyum e Kupiansk, hub ferroviari che l’esercito di Vladimir Putin utilizzava come pu... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di venerdì 16 settembre 2022) Chisinau. L’avanzata delle forzecontro i russi include due città strategiche, Izyum e Kupiansk, hub ferroviari che l’esercito di Vladimir Putin utilizzava come pu... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

GiovaQuez : Corrispondente di guerra russo: 'Dobbiamo distruggere le infrastrutture, così gli ospedali non funzioneranno e altr… - Pqr9ap : RT @GiovaQuez: Corrispondente di guerra russo: 'Dobbiamo distruggere le infrastrutture, così gli ospedali non funzioneranno e altri ucraini… - nicola798 : RT @GiovaQuez: Corrispondente di guerra russo: 'Dobbiamo distruggere le infrastrutture, così gli ospedali non funzioneranno e altri ucraini… - marominer : RT @GiovaQuez: Corrispondente di guerra russo: 'Dobbiamo distruggere le infrastrutture, così gli ospedali non funzioneranno e altri ucraini… - Miky3881 : RT @GiovaQuez: Corrispondente di guerra russo: 'Dobbiamo distruggere le infrastrutture, così gli ospedali non funzioneranno e altri ucraini… -