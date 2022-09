Dissesto idrogeologico, ripartire con grandi opere pubbliche per la difesa del suolo nazionale (Di venerdì 16 settembre 2022) Alla luce della tragica alluvione nelle Marche riproponiamo questa riflessione di Gian Piero Joime Roma, 29 nov – Poco o niente e’ stato fatto in questi anni per risolvere il Dissesto idrogeologico del nostro Paese. Eppure il primo obiettivo della sostenibilità, quella vera, è chiaro da tempo: mettere in sicurezza il proprio territorio. Si è però parlato molto, e con tanta e troppa enfasi, di sostenibilità e di green; e a parlarne tantissimo, con abile trasformismo, sono soprattutto quelli che hanno contribuito alla dissoluzione dello stato sociale, alla fine delle opere pubbliche e alla cessione di ogni sovranità. Il Dissesto idrogeologico se ne frega del green e del “bio” Tutti sono saliti sulla grande onda della sostenibilità: green ovunque, plastic free, super bio, Fridays for ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 16 settembre 2022) Alla luce della tragica alluvione nelle Marche riproponiamo questa riflessione di Gian Piero Joime Roma, 29 nov – Poco o niente e’ stato fatto in questi anni per risolvere ildel nostro Paese. Eppure il primo obiettivo della sostenibilità, quella vera, è chiaro da tempo: mettere in sicurezza il proprio territorio. Si è però parlato molto, e con tanta e troppa enfasi, di sostenibilità e di green; e a parlarne tantissimo, con abile trasformismo, sono soprattutto quelli che hanno contribuito alla dissoluzione dello stato sociale, alla fine dellee alla cessione di ogni sovranità. Ilse ne frega del green e del “bio” Tutti sono saliti sulla grande onda della sostenibilità: green ovunque, plastic free, super bio, Fridays for ...

