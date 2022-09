Disney+: Offerta evento dell’anno del Disney+ Day (Di venerdì 16 settembre 2022) D isney+ Day. L’evento annuale virtuale della piattaforma streaming gestita da Disney+ Media and Entertainment Distribution, divisione distribuita dai prodotti del gruppo The Walt Disney Company. La promozione in questione è di soli 1,99 euro per un mese, solo per maggiorenni che non possiedono già un abbonamento Disney+, valida solo fino al 19 settembre 2022 Last Chance: Disney+ Day Disney+ permette di far vedere, dove e quando vuoi, ben oltre 1000 film, serie TV, corti, cartoni, produzioni originali e altro ancora, comodamente seduto a casa tua. In compagnia di amici, della famiglia o del partner. E con Disney+ Day, Disney da l’occasione di poter usufruire della piattaforma ad un prezzo ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 16 settembre 2022) D isney+ Day. L’annuale virtuale della piattaforma streaming gestita daMedia and Entertainment Distribution, divisione distribuita dai prodotti del gruppo The Walt Disney Company. La promozione in questione è di soli 1,99 euro per un mese, solo per maggiorenni che non possiedono già un abbonamento, valida solo fino al 19 settembre 2022 Last Chance:Daypermette di far vedere, dove e quando vuoi, ben oltre 1000 film, serie TV, corti, cartoni, produzioni originali e altro ancora, comodamente seduto a casa tua. In compagnia di amici, della famiglia o del partner. E conDay, Disney da l’occasione di poter usufruire della piattaforma ad un prezzo ...

tuttoteKit : Disney+: ultimi giorni per l'offerta Disney+ Day #HocusPocus2 #Kardashians #SarahJessicaParker #tuttotek - offertepazzi : ?? Disney Pigiama a Maniche Lunghe per Ragazze Frozen ?? MINIMO STORICO ??in offerta a soli 16,05€ ??… - StarGrrrl : RT @TVTips_official: Nella Playlist Seriale di oggi, 10 serie tv da non perdere e la super offerta attiva in questi giorni per abbonarsi a… - TVTips_official : Nella Playlist Seriale di oggi, 10 serie tv da non perdere e la super offerta attiva in questi giorni per abbonarsi… - miglioresulweb : ?? ?? Prezzo: 12,84 € ?? super prezzo ?? ?? Clicca per vedere questa offerta -