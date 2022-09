Di Battista lancia il suo movimento (a sinistra): “Ogni volta che Letta parla fa guadagnare voti alla Meloni” (Di venerdì 16 settembre 2022) «Ogni volta che Enrico Letta apre bocca, c’è chi si convince a votare Giorgia Meloni». Da Bologna, dove il movimento 5 Stelle ha esordito nella piazza del V-Day, Alessandro Di Battista lancia la sua nuova associazione politica e strali contro il Pd. Davanti a un’affollata platea, in piazza Lucio Dalla, l’ormai ex grillino ha parlato giovedì sera del suo futuro al Tpi Fest, piazzandosi più a sinistra che mai. Un intervento collocato nella scaLetta della setata tra quello di Bersani e quello di Fratoianni, in un’ideale collocazione politica. Dibba contro Letta: “Ipocrita quando grida al pericolo fascista” «Hanno consegnato il Paese alla Meloni (grazie ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 16 settembre 2022) «che Enricoapre bocca, c’è chi si convince a votare Giorgia». Da Bologna, dove il5 Stelle ha esordito nella piazza del V-Day, Alessandro Dila sua nuova associazione politica e strali contro il Pd. Davanti a un’affollata platea, in piazza Lucio D, l’ormai ex grillino hato giovedì sera del suo futuro al Tpi Fest, piazzandosi più ache mai. Un intervento collocato nella scadella setata tra quello di Bersani e quello di Fratoianni, in un’ideale collocazione politica. Dibba contro: “Ipocrita quando grida al pericolo fascista” «Hanno consegnato il Paese(grazie ...

