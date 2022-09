Di Battista: "Dopo il voto creeremo un'associazione dei cittadini" (Di venerdì 16 settembre 2022) "Un mio ritorno nel M5s? Prima servono i fatti. Dopo il voto creeremo un'associazione dei cittadini". "Un mio ritorno nel M5S? Prima bisogna vedere la concretezza delle cose dette dal Movimento in campagna elettorale, poi... Leggi su europa.today (Di venerdì 16 settembre 2022) "Un mio ritorno nel M5s? Prima servono i fatti.ilun'dei". "Un mio ritorno nel M5S? Prima bisogna vedere la concretezza delle cose dette dal Movimento in campagna elettorale, poi...

SZEDD : @serracchiani Vabbé, con te è anche inutile infierire, dopo la figuraccia con Di Battista stendiamo un velo pietoso e passiamo oltre - 76_rik : @serracchiani Cara Serracchiani , dopo aver trasformato in un gigante Di Battista durante il vostro confronti vuole… - _Net_Insurance : ?? Inflazione e tassi d'interesse reali Un riaggiustamento è necessario dopo il lungo periodo di rendimenti nulli o… - battista_mattia : La Juve fa un quarto d'ora di ottimo calcio poi sparisce dal campo. Personalmente ho sempre difeso #Allegri, ma dop… - medicojunghiano : RT @12LukyNumber: Non so. Dopo aver fatto diventare scrittore Di Battista e influencer politica la #Pausini ora mi aspetto che facciate pas… -