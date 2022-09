Demolizione San Siro: contrari sia Verdi che PD (Di venerdì 16 settembre 2022) Giungono opinioni contrarie alla Demolizione dello stadio San Siro di Milano da parte dei gruppi politici Verdi e PD. Leggi su pianetamilan (Di venerdì 16 settembre 2022) Giungono opinionie alladello stadio Sandi Milano da parte dei gruppi politicie PD.

DiMarzio : La decisione su #SanSiro: @Inter e @acmilan lasciano il Meazza per uno stadio di proprietà. Ecco l'ultimo costruito… - Corriere : Milano, dal progetto del nuovo stadio sparisce il vecchio Meazza: non rimarrà neppure la Torre 11 - Gazzetta_it : Gianfelice Facchetti: 'Demolizione di San Siro è una scelta frettolosa. Non si può ristrutturare?' - ronniehowlett3 : RT @dtrot57: Demolire il Meazza significa distruggere un simbolo di Milano,è come demolire metà del Duomo o il Pirellone La demolizione di… - AMinghetti : RT @dtrot57: Demolire il Meazza significa distruggere un simbolo di Milano,è come demolire metà del Duomo o il Pirellone La demolizione di… -