Decreto Aiuti ter, ok in Cdm: bonus 150 euro, crediti d'imposta, bollette. Tutte le novità (Di venerdì 16 settembre 2022) È stato approvato in Consiglio dei ministri il Decreto Aiuti ter, quella che potrebbe essere l'ultima misura intrapresa dal governo uscente per contrastare i rincari dovuti all'aumento del prezzo dell'energia. Il Decreto ha una dotazione complessiva di 14 miliardi di euro, ottenuti da maggiori entrate fiscali e dagli extra-profitti delle imprese dell'energia, che si aggiungono ai quasi 50 miliardi stanziati nei mesi scorsi. La prima importante misura riguarda l'introduzione di un nuovo bonus una tantum di 150 euro, che potrà essere richiesto dai soggetti (anche pensionati), con un reddito lordo complessivo inferiore a 20mila euro lordi. Il nuovo bonus dovrebbe coprire una platea di 22 milioni di persone. Si prosegue con la proroga di ...

