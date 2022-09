Decreto Aiuti ter: nuovi bonus e proroga del taglio delle accise sui carburanti (Di venerdì 16 settembre 2022) Un nuovo pacchetto di misure per aiutare famiglie e imprese messe all'angolo dai rincari è in arrivo. Il Consiglio dei ministri oggi si è riunito per discutere il cosiddetto Aiuti ter. All'ordine del giorno anche... Leggi su europa.today (Di venerdì 16 settembre 2022) Un nuovo pacchetto di misure per aiutare famiglie e imprese messe all'angolo dai rincari è in arrivo. Il Consiglio dei ministri oggi si è riunito per discutere il cosiddettoter. All'ordine del giorno anche...

AlexBazzaro : ??Buongiorno amici, si vola a Roma per l’ultima seduta della Legislatura e il voto sul Decreto Aiuti bis. Un giorno… - borghi_claudio : @faxfax2018 Domani potrò accontentare il grillame... apre l'aula e si voterà qualcosa. *spoiler* si vota il decreto… - GiuseppeConteIT : Il Decreto Aiuti “bloccato” dal @Mov5Stelle? Una sonora sciocchezza! Ieri sera ho spiegato come stanno davvero le c… - infoitinterno : Verso nuovo decreto aiuti, su scorporo prezzo bollette Draghi attende Ue - infoitinterno : Via al Cdm con l'ultimo decreto Aiuti. Sul tavolo un bonus da 150 euro a lavoratori e pensionati -