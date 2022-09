Decreto aiuti ter: misure per il caro bollette e bonus di 150 euro per molti lavoratori e pensionati Il provvedimento adottato dal Consiglio dei ministri (Di venerdì 16 settembre 2022) Di Martino Abbracciavento: Ultimo atto del governo Draghi, il Consiglio dei ministri ha approvato il terzo Decreto aiuti da 14 miliardi di interventi a sostegno di famiglie e imprese. Da segnalare il no della Lega al Decreto legislativo sulla Concorrenza in tema di concessioni e servizi pubblici locali. A termine dei lavori, durante la conferenza stampa, il premier Draghi, ha dichiarato: “È stato un Consiglio molto ricco, denso di provvedimenti per affrontare il caro vita. Sostegni a imprese e famiglie sono stati al centro dell’agenda sociale del governo. Dalla riunione sono arrivati anche atti per accelerare l’attuazione del Pnrr e dare attuazione alla diversificazione energetica dal gas russo verso le rinnovabili. Che per altro è essenziale per sopravvivere e ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 16 settembre 2022) Di Martino Abbracciavento: Ultimo atto del governo Draghi, ildeiha approvato il terzoda 14 miliardi di interventi a sostegno di famiglie e imprese. Da segnalare il no della Lega allegislativo sulla Concorrenza in tema di concessioni e servizi pubblici locali. A termine dei lavori, durante la conferenza stampa, il premier Draghi, ha dichiarato: “È stato unmolto ricco, denso di provvedimenti per affrontare ilvita. Sostegni a imprese e famiglie sono stati al centro dell’agenda sociale del governo. Dalla riunione sono arrivati anche atti per accelerare l’attuazione del Pnrr e dare attuazione alla diversificazione energetica dal gas russo verso le rinnovabili. Che per altro è essenziale per sopravvivere e ...

mara_carfagna : Il terzo Decreto Aiuti vale 14 miliardi e porta a oltre 60 miliardi i sostegni dello Stato a famiglie e imprese per… - AlexBazzaro : ??Buongiorno amici, si vola a Roma per l’ultima seduta della Legislatura e il voto sul Decreto Aiuti bis. Un giorno… - sole24ore : #Draghi: 'Il Segretario di Stato Usa #Blinken mi ha confermato che non risultano finanziamenti russi ai partiti ita… - PSpagnoletta : RT @PaoloBorg: Adesso che Draghi parte con il decreto Aiuti Ter cosa inventerà stavolta @GiuseppeConteIT per bloccare tutto? - _fiorucci : RT @DmitryEvic: Il colpo di coda di Draghi.Nel decreto aiuti ter. 700 milioni per l'Ucraina e senza ISEE. -