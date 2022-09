Decreto aiuti ter, in arrivo 10 milioni di euro per le scuole paritarie. Bonus di 150 euro per redditi inferiori ai 20mila (Di venerdì 16 settembre 2022) Il governo si appresta a varare il Decreto aiuti Ter. Tra le misure previste, secondo quanto raccolto, anche un fondo di 10 milioni per le scuole paritarie. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 16 settembre 2022) Il governo si appresta a varare ilTer. Tra le misure previste, secondo quanto raccolto, anche un fondo di 10per le. L'articolo .

