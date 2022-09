Decreto Aiuti Ter da 14 mld, c'è l'ok del CdM: terzo settore, impianti sportivi, servizio sanitario e accise su gasolio (Di venerdì 16 settembre 2022) Via libera all'unanimità da parte del Consiglio dei ministri al Decreto Aiuti ter . Secondo quanto si apprende da fonti di governo, la dote per il Decreto Aiuti ter oggi sul tavolo del Consiglio dei ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 16 settembre 2022) Via libera all'unanimità da parte del Consiglio dei ministri alter . Secondo quanto si apprende da fonti di governo, la dote per ilter oggi sul tavolo del Consiglio dei ...

AlexBazzaro : ??Buongiorno amici, si vola a Roma per l’ultima seduta della Legislatura e il voto sul Decreto Aiuti bis. Un giorno… - borghi_claudio : @faxfax2018 Domani potrò accontentare il grillame... apre l'aula e si voterà qualcosa. *spoiler* si vota il decreto… - GiuseppeConteIT : Il Decreto Aiuti “bloccato” dal @Mov5Stelle? Una sonora sciocchezza! Ieri sera ho spiegato come stanno davvero le c… - Giosvi : @EnricoLetta Infatti il Pd ha dimostrato la sua sensibilità verso il cambiamento climatico inserendo il Termovalori… - bucca_angela : RT @PaoloBorg: Adesso che Draghi parte con il decreto Aiuti Ter cosa inventerà stavolta @GiuseppeConteIT per bloccare tutto? -