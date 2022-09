Decreto Aiuti ter, cosa ha deciso il Governo. La conferenza di Draghi (Di venerdì 16 settembre 2022) Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera all'unanimità al Decreto Aiuti ter. Si tratta di un pacchetto di misure per aiutare... Leggi su europa.today (Di venerdì 16 settembre 2022) Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera all'unanimità alter. Si tratta di un pacchetto di misure per aiutare...

AlexBazzaro : ??Buongiorno amici, si vola a Roma per l’ultima seduta della Legislatura e il voto sul Decreto Aiuti bis. Un giorno… - borghi_claudio : @faxfax2018 Domani potrò accontentare il grillame... apre l'aula e si voterà qualcosa. *spoiler* si vota il decreto… - GiuseppeConteIT : Il Decreto Aiuti “bloccato” dal @Mov5Stelle? Una sonora sciocchezza! Ieri sera ho spiegato come stanno davvero le c… - LucRossi1 : RT @mara_carfagna: Il terzo Decreto Aiuti vale 14 miliardi e porta a oltre 60 miliardi i sostegni dello Stato a famiglie e imprese per affr… - adrianamusella : RT @sole24ore: #Draghi: 'Il Segretario di Stato Usa #Blinken mi ha confermato che non risultano finanziamenti russi ai partiti italiani in… -