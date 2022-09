Decreto Aiuti ter, 14 miliardi per famiglie e imprese contro il caro energia (Di venerdì 16 settembre 2022) Il Consiglio dei ministri ha approvato all’unanimità il Decreto Aiuti ter. Nuovi sostegni economici a famiglie e imprese per 14 miliardi. Di questi, 6,2 miliardi arrivano da maggiori entrate che si possono utilizzare subito dopo l’autorizzazione del Parlamento. Foto Ansa Giuseppe LamiAziende energivore L’esecutivo ha previsto, fra l’altro, un aumento del credito d’imposta per le aziende. Il credito d’imposta è un’agevolazione statale sulle tasse: un imprenditore può utilizzarlo per ottenere uno sconto sui tributi da pagare a fine anno. Nel Decreto Aiuti ter il Consiglio dei ministri ha stabilito aliquote del 40% per le industrie energivore – per esempio il comparto della ceramica – e del 30% per le imprese più piccole. Queste ultime ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 16 settembre 2022) Il Consiglio dei ministri ha approvato all’unanimità ilter. Nuovi sostegni economici aper 14. Di questi, 6,2arrivano da maggiori entrate che si possono utilizzare subito dopo l’autorizzazione del Parlamento. Foto Ansa Giuseppe LamiAziende energivore L’esecutivo ha previsto, fra l’altro, un aumento del credito d’imposta per le aziende. Il credito d’imposta è un’agevolazione statale sulle tasse: un imprenditore può utilizzarlo per ottenere uno sconto sui tributi da pagare a fine anno. Nelter il Consiglio dei ministri ha stabilito aliquote del 40% per le industrie energivore – per esempio il comparto della ceramica – e del 30% per lepiù piccole. Queste ultime ...

