David Beckham “in coda dalle 2 del mattino per omaggiare la Regina Elisabetta”. L’inviato di Serena Bortone lo ha intervistato: ecco cosa ha detto (Di venerdì 16 settembre 2022) Niente fila per le celebrities, nessuna “corsia preferenziale” per i vip. Per omaggiare la Regina Elisabetta i personaggi famosi devono pazientare e mettersi in coda come tutti gli altri e così venerdì 16 settembre nel pomeriggio si è palesato all’improvviso David Beckham. Look impeccabilmente british style – cappotto, giacca sartoriale, coppola e ombrello -, l’ex calciatore ha lasciato tutti di stucco, compresa la giornalista della BBC, come racconta a FQMagazine Domenico Marocchi, L’inviato del programma di Rai1 Oggi è un altro giorno. “La collega ha urlato ‘It’s amazing’, ci siamo voltati ed era proprio lui. Un operatore gli è andato incontro verso le transenne e a quel punto tutti noi lo abbiamo seguito di corsa per cercare di intervistarlo”, spiega Marocchi, unico ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 settembre 2022) Niente fila per le celebrities, nessuna “corsia preferenziale” per i vip. Perlai personaggi famosi devono pazientare e mettersi income tutti gli altri e così venerdì 16 settembre nel pomeriggio si è palesato all’improvviso. Look impeccabilmente british style – cappotto, giacca sartoriale, coppola e ombrello -, l’ex calciatore ha lasciato tutti di stucco, compresa la giornalista della BBC, come racconta a FQMagazine Domenico Marocchi,del programma di Rai1 Oggi è un altro giorno. “La collega ha urlato ‘It’s amazing’, ci siamo voltati ed era proprio lui. Un operatore gli è andato incontro verso le transenne e a quel punto tutti noi lo abbiamo seguito di corsa per cercare di intervistarlo”, spiega Marocchi, unico ...

