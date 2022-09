Dal disboscamento agli alluvioni. Quanto ci costa la mancata prevenzione (Di venerdì 16 settembre 2022) Sulle Marche, l'ultima notte, tecnicamente – ci dicono i meteorologi – si sono scontrate due masse d’aria, una calda e una fredda. Leggi su ilfoglio (Di venerdì 16 settembre 2022) Sulle Marche, l'ultima notte, tecnicamente – ci dicono i meteorologi – si sono scontrate due masse d’aria, una calda e una fredda.

ilfoglio_it : Molti climatologi sostengono che eventi come quello delle Marche potrebbero in futuro diventare la norma. Eppure ci… - nuovo_jk : @claudeger55 in Italia muore gente ogni volta che piove da quando sono piccolo, ma una volta si parlava di dissesto… -