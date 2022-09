Dal 30 settembre su Canale 5 sbarca la fiction romantica con la coppia di attori più chiacchierata del momento. (Di venerdì 16 settembre 2022) È da tempo che se ne parla. Finalmente dal 30 settembre potrete vedere su Canale 5 in prima serata la coppia Francesca Chillemi e Can Yaman nella fiction Viola come il mare di Stefano Vicario. Un crime che mescola romance e commedia. Non poteva essere altrimenti con la presenza dell’attore turco che ha fatto innamorare frotte di telespettatrici grazie alla soap DayDreamer – Le ali del sogno. Qui per la prima volta recita in italiano e, dobbiamo ammettere, se la cava bene. Can Yaman e Francesca Chillemi in "Viola come il mare" guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di venerdì 16 settembre 2022) È da tempo che se ne parla. Finalmente dal 30potrete vedere su5 in prima serata laFrancesca Chillemi e Can Yaman nellaViola come il mare di Stefano Vicario. Un crime che mescola romance e commedia. Non poteva essere altrimenti con la presenza dell’attore turco che ha fatto innamorare frotte di telespettatrici grazie alla soap DayDreamer – Le ali del sogno. Qui per la prima volta recita in italiano e, dobbiamo ammettere, se la cava bene. Can Yaman e Francesca Chillemi in "Viola come il mare" guarda le foto ...

