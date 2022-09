Da Salvini l’ultima frecciata a Meloni: «I rapporti con lei? Preoccupato che qualcuno sottovaluti il caro-bollette» – Il video (Di venerdì 16 settembre 2022) «Sono Preoccupato per la situazione economica e il costo delle bollette, che qualcuno temo stia sottovalutando». Ha risposto così, in un’intervista all’Agenzia Vista, il segretario della Lega Matteo Salvini alla domanda sui suoi rapporti con Giorgia Meloni. Una risposta che potrebbe rappresentare l’ennesima frecciatina del segretario leghista nei confronti della sua alleata. All’interno della coalizione di centrodestra, infatti, ci sono posizioni contrastanti su come fronteggiare il caro-bollette. Salvini chiede da giorni al governo di ricorrere a uno scostamento di bilancio di 30 miliardi di euro. Una misura su cui la leader di Fratelli d’Italia, invece, è sempre rimasta scettica: «Siamo contro, ma se serve lo scostamento è extrema ... Leggi su open.online (Di venerdì 16 settembre 2022) «Sonoper la situazione economica e il costo delle, chetemo stia sottovalutando». Ha risposto così, in un’intervista all’Agenzia Vista, il segretario della Lega Matteoalla domanda sui suoicon Giorgia. Una risposta che potrebbe rappresentare l’ennesima frecciatina del segretario leghista nei confronti della sua alleata. All’interno della coalizione di centrodestra, infatti, ci sono posizioni contrastanti su come fronteggiare ilchiede da giorni al governo di ricorrere a uno scostamento di bilancio di 30 miliardi di euro. Una misura su cui la leader di Fratelli d’Italia, invece, è sempre rimasta scettica: «Siamo contro, ma se serve lo scostamento è extrema ...

