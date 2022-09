Cronaca Italia – Auto sindaco sardo in fiamme: Mura (Pd): “E’ essenziale fare luce quanto prima” (Di venerdì 16 settembre 2022) “La mia solidarietà nei confronti del sindaco Azzena è totale, avendo fatto l’esperienza di essere sindaca e anche sottoposta alla tutela delle forze dell’ordine. L’auspicio è ovviamente che non ci sia da allarmarsi, ma è essenziale fare luce su una serie di eventi estremamente inquietanti che stanno gettando ombre anomale non solo sulla campagna elettorale ma su un tessuto sociale indebolito dalla crisi. Anche i veicoli di una cooperativa agricola dati alle fiamme a Olbia si aggiungono ad altri segni isolati che speriamo non compongano un quadro”. Lo afferma la presidente della commissione Lavoro della Camera Romina Mura (Pd) in merito all’incendio che ha distrutto l’Auto di Mauro Azzena, sindaco del comune gallurese di Luras. Max L'articolo ... Leggi su italiasera (Di venerdì 16 settembre 2022) “La mia solidarietà nei confronti delAzzena è totale, avendo fatto l’esperienza di essere sindaca e anche sottoposta alla tutela delle forze dell’ordine. L’auspicio è ovviamente che non ci sia da allarmarsi, ma èsu una serie di eventi estremamente inquietanti che stanno gettando ombre anomale non solo sulla campagna elettorale ma su un tessuto sociale indebolito dalla crisi. Anche i veicoli di una cooperativa agricola dati allea Olbia si aggiungono ad altri segni isolati che speriamo non compongano un quadro”. Lo afferma la presidente della commissione Lavoro della Camera Romina(Pd) in merito all’incendio che ha distrutto l’di Mauro Azzena,del comune gallurese di Luras. Max L'articolo ...

