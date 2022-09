Crisi del gas, ARTE rilancia gli acquisti centralizzati: lunedì 19 incontro con il viceministro Castelli (Di venerdì 16 settembre 2022) Nell’incontro che si è tenuto il 14 settembre a Napoli tra il Ministro Luigi Di Maio ed una delegazione di ARTE, associazione nazionale più rappresentativa degli operatori del settore dell’energia elettrica e del gas, composta dal Presidente Marco Ferraresi di Arcadia Energia, Diego Pellegrino di Eroga Energia Srl, Antonio Alfano di Alfano energia SpA, Antonio Vitale di Enega SpA e l’Avvocato Mario Italiano, è stata presentata una proposta volta a fronteggiare il vertiginoso aumento del prezzo del gas e dell’energia elettrica. La soluzione prospettata, illustrata nel dettaglio da Mario Italiano, consisterebbe nell’introduzione di un meccanismo di centralizzazione degli acquisti dei quantitativi di gas necessari al fabbisogno nazionale, attraverso l’Acquirente Unico o altro Ente a pARTEcipazione pubblica, sulla base di ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 16 settembre 2022) Nell’che si è tenuto il 14 settembre a Napoli tra il Ministro Luigi Di Maio ed una delegazione di, associazione nazionale più rappresentativa degli operatori del settore dell’energia elettrica e del gas, composta dal Presidente Marco Ferraresi di Arcadia Energia, Diego Pellegrino di Eroga Energia Srl, Antonio Alfano di Alfano energia SpA, Antonio Vitale di Enega SpA e l’Avvocato Mario Italiano, è stata presentata una proposta volta a fronteggiare il vertiginoso aumento del prezzo del gas e dell’energia elettrica. La soluzione prospettata, illustrata nel dettaglio da Mario Italiano, consisterebbe nell’introduzione di un meccanismo di centralizzazione deglidei quantitativi di gas necessari al fabbisogno nazionale, attraverso l’Acquirente Unico o altro Ente a pcipazione pubblica, sulla base di ...

