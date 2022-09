Cremona, Domenico Gottardelli confessa l’omicidio dell’amico: “Mi ha rubato 400mila euro in contanti” (Di venerdì 16 settembre 2022) “Eravamo amici da una vita e lui mi ha rubato 400mila euro in contanti”: lo ha confessato Domenico Gottardelli alla giudice per le indagini preliminari Elisa Mombelli durante l’interrogatorio di garanzia. L’uomo ha ammesso l’omicidio di Fausto Gozzini, 61 anni, commesso mercoledì 14 settembre all’interno della ditta di proprietà dell’amico Classe A Energy a Casale Cremasco. Già secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, Gottardelli sarebbe arrivato nell’azienda di via Camisano e avrebbe immediatamente sparato al petto dell’amico con un fucile da caccia. Ora è arrivata la confessione del movente economico a sciogliere i dubbi delle forze dell’ordine. “Mi sono tolto un peso”, spiega ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 settembre 2022) “Eravamo amici da una vita e lui mi hain”: lo hatoalla giudice per le indagini preliminari Elisa Mombelli durante l’interrogatorio di garanzia. L’uomo ha ammessodi Fausto Gozzini, 61 anni, commesso mercoledì 14 settembre all’interno della ditta di proprietàClasse A Energy a Casale Cremasco. Già secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri,sarebbe arrivato nell’azienda di via Camisano e avrebbe immediatamente sparato al pettocon un fucile da caccia. Ora è arrivata la confessione del movente economico a sciogliere i dubbi delle forze dell’ordine. “Mi sono tolto un peso”, spiega ...

