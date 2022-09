Crac Alitalia, rinvio a giudizio per tutti gli imputati (Di venerdì 16 settembre 2022) (Adnkronos) – Il gup di Civitavecchia, Francesco Filocamo, a conclusione dell’udienza preliminare ha disposto il rinvio a giudizio di tutti gli imputati nel procedimento per bancarotta fraudolenta e altri reati societari nei confronti degli ex amministratori e sindaci di Alitalia, dichiarata insolvente nel 2017 e ammessa alla procedura di Amministrazione Straordinaria. ?Il processo prenderà il via davanti al Tribunale di Civitavecchia il 18 maggio 2023. Quattordici gli imputati, tra i quali Luca Cordero di Montezemolo e Roberto Colaninno, a rispondere a vario titolo, fra ex amministratori e sindaci di Alitalia che hanno ricoperto la carica nel biennio 2014/2016. ?Gli attuali Commissari Straordinari di Alitalia, Giuseppe Leogrande, Daniele ... Leggi su italiasera (Di venerdì 16 settembre 2022) (Adnkronos) – Il gup di Civitavecchia, Francesco Filocamo, a conclusione dell’udienza preliminare ha disposto ildiglinel procedimento per bancarotta fraudolenta e altri reati societari nei confronti degli ex amministratori e sindaci di, dichiarata insolvente nel 2017 e ammessa alla procedura di Amministrazione Straordinaria. ?Il processo prenderà il via davanti al Tribunale di Civitavecchia il 18 maggio 2023. Quattordici gli, tra i quali Luca Cordero di Montezemolo e Roberto Colaninno, a rispondere a vario titolo, fra ex amministratori e sindaci diche hanno ricoperto la carica nel biennio 2014/2016. ?Gli attuali Commissari Straordinari di, Giuseppe Leogrande, Daniele ...

