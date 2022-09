Covid Italia, Omicron 5 predominante: è al 94,4% (Di venerdì 16 settembre 2022) (Adnkronos) – In Italia il 6 settembre la variante Omicron di Sars-CoV-2 aveva una prevalenza stimata al 100%, con la sottovariante BA.5 largamente predominante, al 94,4%, contro il 91% circa che risultava il 2 agosto. E’ quanto emerge dall’ultima indagine rapida condotta dall’Istituto superiore di sanità e dal ministero della Salute, insieme ai laboratori regionali e alla Fondazione Bruno Kessler. Per la flash survey – spiega l’Iss – è stato chiesto ai laboratori di regioni e province autonome di selezionare dei sottocampioni di casi positivi e di sequenziare il genoma del virus di Covid-19. Il campione richiesto è stato scelto da Regioni/Pa in maniera casuale fra i campioni positivi, garantendo una certa rappresentatività geografica e, se possibile, per fasce di età diverse. In totale, hanno partecipato ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 16 settembre 2022) (Adnkronos) – Inil 6 settembre la variantedi Sars-CoV-2 aveva una prevalenza stimata al 100%, con la sottovariante BA.5 largamente, al 94,4%, contro il 91% circa che risultava il 2 agosto. E’ quanto emerge dall’ultima indagine rapida condotta dall’Istituto superiore di sanità e dal ministero della Salute, insieme ai laboratori regionali e alla Fondazione Bruno Kessler. Per la flash survey – spiega l’Iss – è stato chiesto ai laboratori di regioni e province autonome di selezionare dei sottocampioni di casi positivi e di sequenziare il genoma del virus di-19. Il campione richiesto è stato scelto da Regioni/Pa in maniera casuale fra i campioni positivi, garantendo una certa rappresentatività geografica e, se possibile, per fasce di età diverse. In totale, hanno partecipato ...

