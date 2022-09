Covid | in Lombardia 3 110 nuovi casi | tasso di positività sale al 14%

(Di venerdì 16 settembre 2022) Milano, 16 set. (Adnkronos) - Insono 3.110 idiregistrati nelle ultime 24 ore, attraverso i 22.142 tamponi effettuati. Ildirisulta al 14%, in aumento rispetto al 12,6% di ieri. Tra i dati di oggi, appaiono stabili a 9 i ricoveri nelle terapie intensive, mentre continuano a diminuire i ricoverati negli altri reparti, sono 488, in calo di 19 unità. Nove i decessi, che portano il totale da inizio pandemia a 42.406. Tra isul territorio provinciale: 832 sono stati registrati a Milano, 310 dei quali a Milano città; 362 irilevati a Bergamo, 443 a Brescia e 203 a Como. Cremona conta 136, Lecco 105, Lodi 86, Mantova 134, Monza e ...

LNotizie : Stabili i ricoverati nelle terapie intensive (9), continuano a diminuire i ricoverati nei reparti (-19). A fronte d… - EmMicucci : #Covid #Lazio, c'è solo #Omicron5. Sparite del tutto #Omicron 1 e 2, ma anche Omicron 4. Tra le sottovarianti di O… - SLN_Magazine : Covid oggi Lombardia, 2.871 contagi e 3 morti: bollettino 14 settembre. Leggi l'articolo cliccando qui ??… - QuindiciNews : #Turismo: in #Commissione disciplina degli alberghi diffusi Barbara Mazzali, capogruppo di Fratelli d’Italia: la Re… - salutegreen24 : (Adnkronos) - Sono 3.004 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 15 settembre 2022 in Lombardia, secondo i dati Covid… -

Laè la Regione con il maggior incremento di positivi in 24 ore: sono 3.110 . Le ultime ... Anche la situazione dei reparticontinua a essere sotto i livelli di allerta : nel report si ...... per quanto riguarda le vittime se ne registrano: 42.406 in15.436 in Veneto 11.192 in ... il vademecum del ministero con le linee guida antiNell'anno scolastico 2022/2023 termina la ...Milano, 16 set. (Adnkronos) – In Lombardia sono 3.110 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore, attraverso i 22.142 tamponi effettuati. Il tasso di positività risulta al 14%, in aumento ...(mi-lorenteggio.com) Milano, 16 settembre 2022 – Stabili i ricoverati nelle terapie intensive (9), continuano a diminuire i ricoverati nei reparti (-19). A fronte di 22.142 tamponi effettuati, sono 3.