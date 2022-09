Covid, De Luca: “In Campania nessuna emergenza, ma vaccinate bimbi” (VIDEO) (Di venerdì 16 settembre 2022) Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della diretta Facebook del venerdì sulla questione vaccini. “Non abbiamo emergenze particolari per quanto riguarda il Covid, ma manteniamoci comunque prudenti: è appena cominciato l’anno scolastico”. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della diretta Facebook del venerdì. Per quanto riguarda Leggi su 2anews (Di venerdì 16 settembre 2022) Il presidente della Regione, Vincenzo De, nel corso della diretta Facebook del venerdì sulla questione vaccini. “Non abbiamo emergenze particolari per quanto riguarda il, ma manteniamoci comunque prudenti: è appena cominciato l’anno scolastico”. Così il presidente della Regione, Vincenzo De, nel corso della diretta Facebook del venerdì. Per quanto riguarda

TV7Benevento : Covid. De Luca: 'Nessuna emergenza ma avanti con vaccini. Situazione tranquilla, bisogna fare quelli ordinari ai ba… - lorvel72 : @G_A_De_Luca @iTzEuGi @fdragoni Quando si parla di non vaccinati i giornalisti intendono anche quelli che hanno avu… - iTzEuGi : @G_A_De_Luca @fdragoni Ma se preferisci andare avanti così prego, continua a predicare. Io non mi sono fatto nessun… - iTzEuGi : @G_A_De_Luca @fdragoni Terzo: ci sono dati inequivocabili del NHS inglese (se vuoi te li giro anche) che dicono che… - G_A_De_Luca : @fdragoni No, vaccinare a tappeto è giusto. Chiudere reparti interi e pensare solo al covid no. Quello ha fatto più… -