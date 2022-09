Covid (bollettino 16 set), 17.364 nuovi casi e 44 decessi (Di venerdì 16 settembre 2022) Sono 17.364 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della salute. 44 i deceduti. Il tasso è al 12,6%, in aumento rispetto all'12,2% di ieri. Ancora in calo i ricoveri: 142 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 1 meno di ieri, mentre gli ingressi giornalieri sono 13. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 3.600, 32 in meno rispetto a ieri. Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 16 settembre 2022) Sono 17.364 idi-19 registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della salute. 44 i deceduti. Il tasso è al 12,6%, in aumento rispetto all'12,2% di ieri. Ancora in calo i ricoveri: 142 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 1 meno di ieri, mentre gli ingressi giornalieri sono 13. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 3.600, 32 in meno rispetto a ieri.

