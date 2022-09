Così le Marche hanno rivissuto l’incubo del 2014 Casse d’espansione mai fatte | piloni in mezzo al fiume “Sui rischi idrogeologici è rimasto tutto lettera morta”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 16 settembre 2022) Non c’è solo l’imprevedibilità dell’evento atmosferico alla base di quanto accaduto nelletra giovedì 15 e venerdì 16 settembre. Ma anche la mancata prevenzione. Vasche di laminazione, cioè bacini per accogliere le ondate di piena di fiumi o canali, pensate già negli anni ’80 e mai realizzate, ponti con pile che ostacolano il passaggio dell’acqua e mancate pulizie dei corsi d’acqua sono alcuni degli elementi checontribuito all’alluvione che ha causato, al momento, la morte di 9 persone e dispersi, oltre alla distruzione di interi centri, come quello di Cantiano, e alla devastazione di case e attività produttive al piano terra. Il Misa che esonda, fiumi di fango per le strade e, il mattino dopo, cittadini “al lavoro” con pale e stivali, non sono infatti immagini nuove per le zone tra la provincia di Ancona e quella di Pesaro Urbino. Il ...