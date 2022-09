Così le Marche hanno rivissuto l’incubo del 2014. Bacini d’espansione mai fatti, piloni in mezzo al fiume. “Sui rischi idrogeologici è rimasto tutto lettera morta” (Di venerdì 16 settembre 2022) Non c’è solo l’imprevedibilità dell’evento atmosferico alla base di quanto accaduto nelle Marche tra giovedì 15 e venerdì 16 settembre. Ma anche la mancata prevenzione. Vasche di laminazione, cioè Bacini per accogliere le ondate di piena di fiumi o canali, pensate già negli anni ’80 e mai realizzate, ponti con pile che ostacolano il passaggio dell’acqua e mancate pulizie dei corsi d’acqua sono alcuni degli elementi che hanno contribuito all’alluvione che ha causato, al momento, la morte di 9 persone e dispersi, oltre alla distruzione di interi centri, come quello di Cantiano, e alla devastazione di case e attività produttive al piano terra. Il Misa che esonda, fiumi di fango per le strade e, il mattino dopo, cittadini “al lavoro” con pale e stivali, non sono infatti immagini nuove per le zone tra la provincia di Ancona ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 settembre 2022) Non c’è solo l’imprevedibilità dell’evento atmosferico alla base di quanto accaduto nelletra giovedì 15 e venerdì 16 settembre. Ma anche la mancata prevenzione. Vasche di laminazione, cioèper accogliere le ondate di piena di fiumi o canali, pensate già negli anni ’80 e mai realizzate, ponti con pile che ostacolano il passaggio dell’acqua e mancate pulizie dei corsi d’acqua sono alcuni degli elementi checontribuito all’alluvione che ha causato, al momento, la morte di 9 persone e dispersi, oltre alla distruzione di interi centri, come quello di Cantiano, e alla devastazione di case e attività produttive al piano terra. Il Misa che esonda, fiumi di fango per le strade e, il mattino dopo, cittadini “al lavoro” con pale e stivali, non sono inimmagini nuove per le zone tra la provincia di Ancona ...

