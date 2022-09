Coronavirus, oggi in Italia 17.364 positivi e 44 morti (Di venerdì 16 settembre 2022) Sono 17.364 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano 17.978. Le vittime sono 44 rispetto alle 60 di ieri. Il tasso è... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 16 settembre 2022) Sono 17.364 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano 17.978. Le vittime sono 44 rispetto alle 60 di ieri. Il tasso è...

