Coronavirus | 44 morti e 17 364 casi Tasso di positività al 12 | 6%

(Di venerdì 16 settembre 2022) Il bollettino del 16 settembre 2022 Sono 44 i decessi dasegnalati in Italia nelle ultime 24 ore (ieri 60). Il totale delle vittime legate al Covid-19 sale così a 176.508. Per quanto riguarda i contagi, il bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute riporta +17.364 positivi. La situazione negli ospedali In 3.600 sono ricoverati con sintomi nei reparti di area non critica degli ospedali d’Italia. Sono invece 142 i ricoverati nei reparti di terapia intensiva; di questi, 13 hanno fatto il loro ingresso nelle ultime 24 ore. In 421.980 si trovano, ad oggi, in isolamento domiciliare. Tamponi ediSono 138.248 i nuovi tamponi analizzati nelle ultime 24 ore, per un totale di 244.660.435 test effettuati dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Ildi ...

Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 17.364 nuovi casi die 44. Ieri i nuovi contagi sono stati 17.978. I tamponi processati sono 138.248 (ieri 146.983) con un tasso di positività che dal 12,2% sale al 12,6%. I decessi sono in calo (ieri ...BOLOGNA Dall'inizio dell'epidemia da, in Emilia - Romagna si sono registrati 1.841.495 casi di positività, 1.230 in più rispetto a ieri, su un totale di 8.504 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 3.967 molecolari e 4. Covid, le news. Bollettino: 17.364 casi e 44 decessi. Tasso di positività al 12,6%. LIVE Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 17.364 casi di Covid, a fronte di 138.248 tamponi processati. Lo comunica il ministero della Salute, sottolineando che ci sono altri 44 morti. Il tasso ...