Corona virus | Italia | 425722 attualmente positivi a test -18488 in un giorno con 176508 decessi 44 e 21529555 guariti Totale di casi Dati della protezione civile | effettuati tamponi

Dott_Moresco : @SkyTG24 Non esiste anticorpo contro il corona virus, il virus muta continuamente per riuscire a bucare la barriera… - ultimenews24 : Ecco la situazione oggi: Ricoveri con Sintomi: 3.632 Isolamento domiciliare: 440.435 Attualmente positivi: 444.2… - Tgyou24 : Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri) Positivi del giorno: 1.527 di cui: Positivi all’… - Lapadul26042325 : @ValeriaParrell2 @ladoria1 È un porcospino? Non è il Corona-Virus? - Elohim074 : @LiaQuartapelle @pdnetwork @ONECampaign Xche i ragazzi portano la mascherina? Lei no! Inoltre le.comunico che il co… -

Noi Notizie

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Dati del giorno: 16 settembre 2022 730 Nuovi casi 8.458 Test giornalieri 1 Persone decedute Nuovi casi per provincia Provincia di Bari: 270 ...Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. Puglia: 1466141 positivi a test corona virus, incremento di 730 rispetto a ieri We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-34c6a54c-959-4602-9c26-fd0bd7037e0 ...