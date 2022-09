Coppia nasconde otto milioni in giardino: scoperto un altro milione di euro a casa del figlio di 22 anni (Di venerdì 16 settembre 2022) Aumenta il bottino della Coppia di Gussago , in provincia di Brescia . Dopo gli otto milioni di euro in contanti, trovati seppelliti sottoterra nel giardino di Giuliano Rossini , 46 anni, e della ... Leggi su leggo (Di venerdì 16 settembre 2022) Aumenta il bottino delladi Gussago , in provincia di Brescia . Dopo glidiin contanti, trovati seppelliti sterra neldi Giuliano Rossini , 46, e della ...

occhio_notizie : Coppia nasconde 8 milioni nel giardino, trovato nuovo tesoro: un milione in contanti a casa del figlio >>… - TuttoQuaNews : RT @Gazzettino: Coppia nasconde 8 milioni nel giardino, il nuovo tesoro: un milione in contanti a casa del figlio - infoitinterno : Coppia nasconde 8 milioni nel giardino, il nuovo tesoro - lacittanews : Dopo gli 8 milioni di euro trovati in giardino e il milione e 600 mila nel sottotetto di due coniugi, è stato trova… - Gazzettino : Coppia nasconde 8 milioni nel giardino, il nuovo tesoro: un milione in contanti a casa del figlio -